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عربي-دولي

زلزال ضرب جزراً في المحيط الأطلسيّ.. هل من خطر "تسونامي"؟

Lebanon 24
03-09-2023 | 05:39
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ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي.

وذكر مركز أبحاث "جي إف زد" الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 14.2 كيلومتراً عند خط عرض 59.25 درجة جنوبا وخط طول 25.50 درجة غرباً.
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ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية أو صدور تحذيرات من موجات مد تسونامي. (سانا) 
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