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إقتصاد

تعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية في الكويت

Lebanon 24
03-09-2023 | 06:13
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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت اليوم الأحد، أن مرسوما صدر بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية.

وكان الجارالله، قد تم تعيينه قبل شهر في منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.
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ويأتي تعيين الجارالله، بعد حوالي 50 يوما من استقالة مناف الهاجري من منصب وزير المالية، حيث تولى الدكتور سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مهام وزارة المالية الكويتية بالوكالة. (سكاي نيوز)

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