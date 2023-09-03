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سلطان النيادي ودّع محطة الفضاء الدولية: إلى اللقاء

Lebanon 24
03-09-2023 | 06:30
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ودع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، محطة الفضاء الدولية، حيث يستعد رفقة فريق "كرو-6" للعودة إلى الأرض.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" قال النيادي: "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء".

وأضاف: "إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".

وتابع: "وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير". (سكاي نيوز)
 
 
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