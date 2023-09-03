سلطان النيادي ودّع محطة الفضاء الدولية: إلى اللقاء

ودع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، محطة الفضاء الدولية، حيث يستعد رفقة فريق "كرو-6" للعودة إلى الأرض.



وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" قال النيادي: "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء".



وأضاف: "إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".



وتابع: "وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير". (سكاي نيوز)

للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء



إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد..



وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..

دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير.. pic.twitter.com/sj5E2nPIig — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023 Advertisement