رئيس نيجيريا يستدعي جميع سفراء بلاده في العالم للحضور الفوري إلى البلاد

أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو أمس السبت استدعاء لجميع سفراء بلاده في العالم للحضور الفوري إلى البلاد.

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وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، أجوري نجيلالي: "الرئيس مصمم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعدا، هي السمة المميزة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على حد سواء".وأوضح مكتب تينوبو أن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أعفيا من الاستدعاء، بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر هناك.ولدى نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية في أنحاء العالم تضم 76 سفارة و22 لجنة عليا و11 قنصلية.ومن المقرر أن يجري تينوبو، الذي شرع في إجراء أكبر إصلاحات في البلاد منذ عقود، محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما سيلتقي قادة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي. (روسيا اليوم)