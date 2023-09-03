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عربي-دولي

لليوم الخامس عشر.. إستمرار التظاهرات في السويداء

Lebanon 24
03-09-2023 | 07:11
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تستمر التظاهرات السلمية في ساحة السير - الكرامة وسط مدينة السويداء جنوب سوريا، ليومها الخامس عشر على التوالي.

وقال المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المتظاهرين يطالبون "بالحرية وبرحيل الرئيس السوري بشار الأسد". (الحرة)
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