جريمة تقشعر لها الأبدان.. أمُّ أنهت حياة طفلتيها بطريقة بشعة!

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شهدت مدينة بلبيس التابعة إلى محافظة الشرقية المصرية، صباح اليوم الأحد، جريمة مروّعة تقشعر لها الأبدان؛ حيث أقدمت أم على إنهاء حياة طفلتيها، وذلك من خلال كتم أنفاسهما بواسطة فوطة، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة وفارقتا الحياة.وبعدما قتلت طفلتيها، حاولت الأم أن تنهي حياتها من خلال قطع أحد أوردة يدها اليسرى، إلا أن محاولتها باءت بالفشل. (العربية)