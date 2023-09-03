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عربي-دولي

صباح اليوم... إغتيال مسؤول حزبيّ في سوريا أثناء توجّهه إلى عمله

Lebanon 24
03-09-2023 | 07:23
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قتل عضو قيادة شعبة نوى لحزب البعث العربي الاشتراكي في ريف درعا جنوب سوريا برصاص إرهابيين، أثناء توجهه إلى عمله في مدينة نوى.

ونقلت "سانا" عن أمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي قوله، إن "إرهابيين استهدفوا عبد الإله الفضيل صباح اليوم، أثناء توجهه إلى عمله بعدة رصاصات، ما أدى إلى وفاته على الفور، وقد نقل جثمانه إلى مشفى نوى الوطني لحين دفنه". (روسيا اليوم)
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