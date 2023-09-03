روسيا تستهدف ميناء أوكرانيّاً عند حدود رومانيا

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أعلن الجيش الروسي أنه قصف بالمسيّرات ميناء ريني الأوكراني المطل على نهر الدانوب، قرب الحدود مع رومانيا.وأفاد الجيش الروسي: "خلال الليل، نفذ الجيش الروسي ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا.. تم ضرب كافة الأهداف المحددة". (سكاي نيوز)