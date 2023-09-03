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عربي-دولي

ما هدف أوكرانيا الرئيسيّ من الهجمات بالطائرات المسيّرة على روسيا؟

Lebanon 24
03-09-2023 | 12:00
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قالت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية إنّ هدف الهجمات التي تقوم بها أوكرانيا بالطائرات المسيّرة على روسيا، هو تصعيد الصراع وجذب دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الحرب مع موسكو.
وذكرت الصحيفة أن "الهجمات والضربات الأوكرانية على روسيا تهدف لغرضين، الأول جعل الروس يشعرون بأنهم معرضون للخطر، والثاني استفزاز موسكو ودفعها إلى التصعيد الذي سيؤدي إلى مشاركة التحالف في الصراع".
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وأشارت إلى أن كييف تُحاول استفزاز روسيا بهدف إقحام حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأنها تدرك عدم قدرتها على الانتصار على موسكو. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الصحيفة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إنه لا يريد مهاجمة الأراضي الروسية، لأنه سيُترك حينها دون دعم الحلفاء، لكنه يفعل العكس تمامًا.
ووفقا للصحيفة، خلال هجمات بالطائرات المسيّرة على روسيا، يوفر الناتو معلومات استخباراتية فقط.
وخلصت الصحيفة إلى القول إنّ الطائرات المسيّرة التي تستخدمها كييف يتم تصنيعها في أوكرانيا، ولكن بدعم من العديد من الدول الحليفة. (سبوتنيك)
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