ما الفرق بين الضربات النووية التكتيكية والهجوم النووي الاستراتيجي؟

ذكر موقع "سبوتنيك"، تلوح كوريا الشمالية بتنفيذ هجمات نووية تكتيكية ضد جارتها الجنوبية ردا على المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها سيئول مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتختلف الأسلحة النووية التكتيكية اختلافا كبيرا عن الأسلحة النووية الاستراتيجية فيما يتعلق بالحجم والقوة التدميرية ووسائل الإطلاق.

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ففي حين يمكن لقنبلة نووية استراتيجية واحدة أن تدمر مدنا بأكملها وأن تقتل وتصيب ملايين البشر، فإن القنابل النووية التكتيكية تمتلك قوة تدميرية تفوق أضخم القنابل التقليدية، لكنها لا تتسبب في دمار شامل مثل القنابل النووية الاستراتيجية.

ومنذ ظهور الأسلحة النووية في أربعينيات القرن الماضي واستخدامها من قبل الجيش الأميركي ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يشهد العالم أي هجوم نووي آخر.

ومنذ ذلك الحين أصبحت قنبلتا "هيروشيما" و"نغازاكي" النوويتان الأميركيتان مرجعا عالميا للمقارنة بين القوة التدميرية للقنبلة النووية وحجم الدمار المتوقع عند استخدامها.

ومع تطور التقنيات النووية بدأت الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وروسيا تطوير أنواعا مختلفة من القنابل النووية الأكثر فتكا حتى تم إنتاج قنابل نووية تصل القوة التدميرية لبعضها لـ 100 ميغاطن، وهي قوة تدميرية تكافئ تفجير 100 مليون طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار في لحظة واحدة.