Advertisement

عربي-دولي

نفوق عشرات الحيوانات وأضرار مادية جسيمة.. برد بحجم البيض ينهمر على مدينة تركية! (صورة)

Lebanon 24
03-09-2023 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1103704-638293531240641571.jpg
Doc-P-1103704-638293531240641571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسببت حبات البرد بحجم البيض في مدينة ألتينيايلا بولاية سيواس التركية، بتحطيم نوافذ عشرات المركبات وتدمير واجهات المحلات التجارية والمنازل ونفوق العديد من الحيوانات الضالة. 
 
وتزامن البرد مساء أمس السبت، مع هطول أمطار غزيرة في المنطقة، مما تسبب بشل حركة السكان.

وقال عمدة ألتينيايلا، سنان أكبولوت، إن الأضرار كبيرة جدا، مضيفا: "تضررت المنازل والمركبات، ونفقت الحيوانات، سنرى الحجم الحقيقي للأضرار في وضح النهار".

وأكد سكان المنطقة أنهم لم يواجهوا مثل هذه العاصفة الشديدة من قبل.

وقام بعضهم بوضع حبات البرد جنبا إلى جنب مع بيض الدجاج، فتبين أنها تماثلها حجما.
Advertisement
 


وشهدت بعض محافظات تركيا اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة أغرقت الطرقات في العاصمة أنقرة، وأدت إلى انهيار أحد الطرق في مدينة سامسون. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2023-09-03
12:00 | 2023-09-03
11:41 | 2023-09-03
11:33 | 2023-09-03
10:49 | 2023-09-03
10:27 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24