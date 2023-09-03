العثور على جثة شابة... رائحة كريهة انبعثت من داخل منزلها ومفاجأة عن سبب وفاتها

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عثر مواطنون على جثة شابة عشرينية توفيت بطريقة غامضة داخل منزل أسرتها وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، بعد شكاوى المواطنين من انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل.وبحسب المصادر، فإن أقارب الفتاة أفادوا أنها كانت تتعالج على يد شخص من ما قيل إنه "مس شيطاني ومارد يسكن جسدها"، لافتين إلى أن المعالج أبلغ أسرة الفتاة أنه "في جلسة العلاج احترق الجني داخل جسدها ودخلت في حالة غيبوبة"، وطلب إبقاءها في غرفتها لمدة 3 أيام حتى تستعيد أنفاسها.وأكدت الأجهزة الأمنية في تعز أنها عثرت على جثة الفتاة، وقامت بضبط شخصين مشتبه بهما في قضية وفاتها. (العربية)