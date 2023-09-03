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عربي-دولي

مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي أصيب بهستيريا

Lebanon 24
03-09-2023 | 10:27
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قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصيب بحالة من الذعر "الهيستيريا" بسبب نقص الموارد البشرية لدى قوت كييف على جبهات القتال.
 
وأوضح سوسكين، عبر "يوتيوب"، أن السبب وراء استمرار حالة الهيستيريا لدى زيلينسكي يكمن في نقص العتاد البشري لدى قوات كييف في جبهات القتال، إلى جانب الخسائر المهولة في أعداد الجنود، حيث لا يوجد عدد كاف من العسكريين لتغطية النقص".

وأشار إلى أن فرق التجنيد تحاول أجبار المواطنين على الالتحاق بالجيش عنوة، الأمر الذي يتسبب بتصعيد الأوضاع نحو الأسوأ داخل البلاد ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف.

وخلص سوسكين إلى أن "أوكرانيا ليس لديها احتياطيات عسكرية المادية والبشرية، إلى جانب امتناع الكثير من الرجال الأوكرانيين من الالتحاق بقوات كييف للقتال في الخطوط الأمامية، أو أي جبهات أخرى". (روسيا اليوم) 
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