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عربي-دولي
نتنياهو يدعو لطرد الإريتريين الضالعين في اشتباكات تل أبيب
Lebanon 24
03-09-2023
|
10:49
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة اليوم الأحد، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، "تشمل الترحيل الفوري لمن شاركوا فيها".
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الخاصة لمناقشة قضية طالبي اللجوء الأفارقة وأحداث الشغب في تل أبيب: "التسلل غير القانوني الهائل إلى إسرائيل من أفريقيا يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقمنا بكبح جماح هذا التهديد من خلال بناء السياج. لقد شمل بناء السياج التغلب على معارضة المؤسسة الأمنية والمعارضين السياسيين. وعندما اتممناه، أوقفنا التسلل بالكامل، وأنا فخور بأن الحكومات تحت قيادتي فعلت ذلك".
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وتابع: "تبقى هناك مشكلة الذين دخلوا قبل اكتمال السياج، وهم بعشرات الآلاف. أردنا المزيد، واقترحنا سلسلة من الإجراءات، وللأسف تم رفضها جميعًا من قبل المحكمة العليا".
وأكد أنه "لا تزال هناك مشكلة خطيرة مع المتسللين غير الشرعيين في جنوب تل أبيب وفي أماكن أخرى، لكن ما حدث بالأمس كان تجاوزا للخط الأحمر. هذه أعمال شغب، وهذا سفك دماء، وهذه أعمال شغب لا يمكننا قبولها".
وطالب "باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لمن شاركوا فيها. وإعداد خطة كاملة ومحدثة لإزالة جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين من دولة إسرائيل، وهذا هو الغرض من هذا النقاش اليوم". (روسيا اليوم)
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