الأسرى الفلسطينيون يعلنون إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدءاً من 14 أيلول

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أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام ابتداءً من 14 أيلول الحالي، على خلفية قرار الوزير المتطرف إيتمار بن غفير تقليص زيارات ذوي الأسرى.وطالبت لجنة الأسرى في بيان لها، بـ "وقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية".وأضافت: "ان حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منة ولا فضلا ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوض أو تنازل عنها. لقد ظهر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافاً من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتّخاذه".