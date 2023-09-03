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عربي-دولي

إيران تدعو مواطنيها للعودة من العراق إلى البلاد قبل حلول الأربعين.. اليكم السبب

Lebanon 24
03-09-2023 | 11:41
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أصدرت لجنة الأربعين المركزية في إيران اليوم الأحد، بيانا دعت فيه زوار الأربعين الإيرانيين بالعودة إلى البلاد قبل حلول يوم أربعين الإمام الحسين الذي يصادف يوم الأربعاء.

ودعت اللجنة في بيانها: "كل الزوار الإيرانيين الأعزاء الذين شاركوا في مسيرة الأربعين العالمية، للعودة إلى البلاد قبل حلول يوم الأربعين تفاديا لذروة الازدحام".
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كما حثّت اللجنة السائقين على "أخذ قسط كاف من الراحة قبل توجههم إلى الوطن والالتزام بقوانين السير، والتقليل من مدة الإقامة في العتبات المقدسة خاصة كربلاء".

وطالبت اللجنة في البيان ممن لديهم تذاكر طيران للعودة بـ"الحضور إلى المطار قبل إقلاع الطائرة بـ5 ساعات على الأقل". (روسيا اليوم)
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