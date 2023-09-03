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عربي-دولي

أمطار غزيرة تحوّل مدينة تركية الى بحيرة.. وسكان يلجأون للزوارق للتنقل (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2023 | 12:53
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تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات جارفة في مدينة سامسون التركية، صباح اليوم، حيث أدت إلى تراكم المياه في الشوارع الرئيسية بعدما استمرت الأمطار في الهطول منذ ليلة أمس.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام تركية محلّية، عدداً من تجّار المدينة وهم ينتقلون بوساطة قارب صغير بعدما غمرت المياه محلّاتهم التجارية.


كذلك أظهر مقطع فيديو آخر، نجاة 4 أشخاص محاصرين في نفق من خلال السباحة.

وحوّلت الأمطار الغزيرة مركز مدينة سامسون وشوارعها الرئيسية إلى بحيرة، وهو ما أدى لقطع السبل بسائقي الحافلات والمارّة بعدما زادت حدّة هطول الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد والتي عطّلت حركة المرور في المدينة بالكامل.
 
 
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وأظهرت مقاطع فيديو أخرى سقوط أشجارٍ في الشوارع نتيجة الأمطار الكثيفة والعواصف الرعدية.

وتحاول السلطات المحلية في مدينة سامسون منذ ساعات، إعادة فتح الطرقات وإصلاح أعطال في البنى التحتية كشبكة صرف المياه في المدينة.

ولم تكشف بلدية المدينة حتى الآن عن حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والحافلات بعد انهيارات جزئية لعدد من المباني القديمة.

وحذرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ من مزيد من الأمطار في سامسون والعاصمة أنقرة.

بدورها، وجهت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ المعروفة اختصاراً بـ AFAD رسائل تحذيرية إلى الهواتف المحمولة لسكان العاصمة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في الساعات المقبلة، حيث طلبت منهم توخي الحيطة والحذر.

وبحسب آخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، ستبدأ الأمطار والعواصف من المناطق الجنوبية في أنقرة.

وستكون هناك أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية محلياً في عموم المحافظة وقوية جداً في أماكن أخرى منها، بحسب المديرية العامة للأرصاد.

وجاء في نص الرسالة التحذيرية التي أرسلتها إدارة الكوارث لسكان أنقرة: "بحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدًا في المدينة اليوم. ينبغي توخي الحيطة والحذر من الفيضانات وتعطّل وسائل النقل". (العربية)

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