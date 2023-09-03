هذا ما بحثه حاكم دارفور مع البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وتطرق اللقاء للقضايا الأساسية التي تهم أهل دارفور.

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وبحث الجانبان في اللقاء بالقضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها السلبية على المواطنين بحسب ما قاله مناوي، موضحًا أن مواطني دارفور في حاجة ماسة للمواد الإيوائية والإغاثية لمساعدتهم في الاستقرار والعيش الكريم.وتابع مناوي في تصريحات صحافية، أنه أطلع البرهان على الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وجهود حكومة الإقليم في هذا الصدد.وكشف حاكم إقليم دارفور أن اللقاء تناول أيضا سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أهمية تنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه لاسيما ملف الترتيبات الأمنية وذلك لضمان استدامة السلام والاستقرار في السودان.وميدانيا تشهد الأوضاع العسكرية في مدينة أم درمان تطورات متسارعة واشتدت الاشتباكات البرية بشكل كبير اليوم الأحد في عدد من المحاور أبرزها في منطقة أمبدة غربي مدينة أمدرمان حيث دارت معركة عنيفة استمرت لزهاء الست ساعات تخللها قصف مدفعي وتحليق لمقاتلات الجيش السوداني. (العربية)