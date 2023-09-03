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رئيس الوزراء العراقي يدعو الأطراف السياسية في كركوك إلى تجنب أي فتنة

Lebanon 24
03-09-2023 | 14:30
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دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجددا إلى "عدم التردد في محاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".
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وشدد السوداني خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء على "ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبا على الوضع العام في العراق".
 
وشهدت محافظة كركوك العراقية الليلة الماضية موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع قتلى وجرحى من المدنيين.
 
 
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع فيديو تظهر وقوع صدامات واحتكاكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في كركوك، ما دفع بقوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين.
 
ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، أمس السبت، بالتريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، كما وجه بفتح تحقيق لمعرفة أسباب سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث في المحافظة. (سبوتنيك)
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