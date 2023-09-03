الإعصار هايكوي يضرب تايوان.. حشد جنود ومركبات برمائية وقوارب مطاطية





وأُجلي نحو أربعة آلاف شخص من مناطق عالية الخطورة، وأُلغيت مئات الرحلات الجوية، وأُغلقت متاجر في شرق تايوان حيث يعتبر أول إعصار كبير يضرب اليابسة في الجزيرة منذ أربعة أعوام.

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وأكد مكتب الأرصاد الجوّية المركزي في تايوان أن الإعصار وصل إلى مقاطعة تايتونغ الساحلية.



واحتمى السكان في منازلهم في الظلام وابتعدوا عن النوافذ بينما تسببت رياح قوية في اقتلاع أشجار وتطاير خزانات مياه في الهواء، حسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس". وصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في شرق تايوان، ظهر الأحد، ما أدّى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، في أول عاصفة كبيرة تضرب الجزيرة منذ أربعة أعوام.وأُجلي نحو أربعة آلاف شخص من مناطق عالية الخطورة، وأُلغيت مئات الرحلات الجوية، وأُغلقت متاجر في شرق تايوان حيث يعتبر أول إعصار كبير يضرب اليابسة في الجزيرة منذ أربعة أعوام.وأكد مكتب الأرصاد الجوّية المركزي في تايوان أن الإعصار وصل إلى مقاطعة تايتونغ الساحلية.واحتمى السكان في منازلهم في الظلام وابتعدوا عن النوافذ بينما تسببت رياح قوية في اقتلاع أشجار وتطاير خزانات مياه في الهواء، حسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وأشار نائب مدير مكتب الأرصاد الجوية فونغ تشين-تزو خلال مؤتمر صحافي إلى أن "قوّة الإعصار اشتدّت بعض الشيء منذ السبت"، داعيا السكّان إلى "البقاء على أهبة الاستعداد".

وتوقّع أن يُشكّل هايكوي "تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج"، مضيفا أن العاصفة ستتحرّك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان الاثنين.



وحذّر المكتب من أن تأثير الأمطار والرياح سيبلغ ذروته بعد وصول الإعصار الى اليابسة.



وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 21 ألف مسكن قبل أن تعود إلى معظمها في فترة بعد الظهر، لكن تسعة آلاف منها كانت لا تزال بلا كهرباء حين ضرب الإعصار هايكوي اليابسة، بما في ذلك في تايتونغ.



وتحدثت السلطات عن إصابتَين طفيفتَين في مقاطعة هوالين الجبليّة بعدما سقطت شجرة على سيارة.



وقالت الرئيسة تساي إينغ-ون الأحد: "إنّه أوّل إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات".



وأضافت: "أذكّر الناس بضرورة الاستعداد للإعصار وتوخي الحذر من أجل سلامتهم، بالإضافة إلى تجنّب الخروج أو المشاركة في أي أنشطة خطرة".