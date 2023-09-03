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زيلينسكي يقيل وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف

Lebanon 24
03-09-2023 | 15:09
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أميروف ليحل محله.
 
 
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".
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  جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليعلن عن أكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب. (سكاي نيوز)
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