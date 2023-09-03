زلزال يضرب أذربيجان.. هذه قوّته

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أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجة وعلى عمق 18 كليومترا في أذربيجان.ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترا شمال غرب مدينة أدجيكابول.ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.وفي تموز الماضي، ضرب زلزال قوي العاصمة الأذربيجانية باكو. (روسيا اليوم)