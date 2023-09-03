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عربي-دولي

هدوء حذر في كركوك.. رفع حظر التجول وتأجيل تسليم مقر العمليات المشتركة

Lebanon 24
03-09-2023 | 15:50
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قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، وقف تنفيذ أمر السوداني بتسليم مقر عمليات كركوك للأكراد.

وخيم هدوء حذر على كركوك بعد أن أعلنت السلطات العراقية رفع حظر التجول الذي تم فرضه لمدة 24 ساعة بالمحافظة الواقعة في شمال البلاد عقب سقوط ثلاثة قتلى وإصابة آخرين بجروح في الاضطرابات التي شهدتها المدينة أمس.
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وكانت قيادة شرطة كركوك أكدت أنها لن تسمح "لأي جهة بزعزعة" أمن المدينة، وقالت الشرطة في بيان إنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح"، وارتفع عدد قتلى أحداث كركوك إلى 4 بعد وفاة شخص متأثرا بإصابته.
 
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