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عربي-دولي
هل يكون إيلون ماسك ضحية لاغتيال محتمل؟
Lebanon 24
03-09-2023
|
15:51
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يقول إيرول ماسك، والد إيلون ماسك، والذي يبلغ من العمر 77 عاماً، إنه يتخوف من "احتمال اغتيال" ابنه، بسبب تعرضه للعديد من الانتقادات من قبل عدة جهات.
ويؤكد إيرول، أن لديه مخاوف جدية بشأن سلامة ابنه البكر، وذلك بسبب تعرض إيلون، البالغ من العمر 52 عاماً، لهجمات قانونية من وزارة العدل الأمريكية.
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وفي يوليو قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك الكثير من الطرق للتحقيق مع ماسك. كما أن ماسك نفسه قال في وقت سابق مازحاً، إنه يتوقع أن يموت في ظروف غامضة.
وصرح إيرول لصحيفة "يو إس صن"، إنه يشعر بالقلق بشأن ما يمكن أن يحدث لإيلون، رداً على مقال نشره الصحافي رونان فارو مؤخراً في مجلة نيويوركر بعنوان " قاعدة الظل لإيلون ماسك"، حيث قال إيرول، إنها هجوم افتتاحي برعاية حكومة الظل على إيلون.
وعندما سئل عما إذا كان يشعر أن "حكومة الظل" يمكن أن تحاول قتل ابنه، قال إيرول "نعم". وكان قد قال في وقت سابق إنه يعتقد أن ابنه بحاجة إلى تعزيز إجراءاته الأمنية.
وجاء في مقال مجلة "نيويوركر" أن تأثير ماسك "أكثر وقاحة واتساعاً" من تأثير المليارديرات من قبله. ونُشر المقال قبل أيام قليلة من رفع وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة "سبيس اكس" التابعة لـماسك، بزعم التمييز ضد طالبي اللجوء.
وكان بايدن قد اقترح سابقاً أن البيت الأبيض يمكن أن يحقق في شراء ماسك لموقع تويتر. وسُئل بايدن سابقاً عما إذا كان يعتقد أن إيلون يشكل خطراً على الأمن القومي. فقال: "إن تعاون إيلون ماسك وعلاقاته مع الدول الأخرى يستحق النظر فيه”
وكان ماسك قد قال في محادثة على "تويتر سبيس"، إن خطر حدوث شيء سيء له، أو حتى التعرض لإطلاق النار، أمر كبير للغاية، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.
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