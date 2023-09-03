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عربي-دولي

قتلى باشتباكات بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا بالحسكة

Lebanon 24
03-09-2023 | 16:37
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أسفرت اشتباكات الأحد في شمال شرق سوريا بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا عن 23 قتيلاً بعدما حاولت الفصائل المذكورة تنفيذ عملية تسلّل، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا وخمسة من الجيش السوري في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل الفصائل الى منطقة تل تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتاً الى إصابة آخرين.
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وأفاد المصدر بإصابة أكثر من 20 عنصريا من صفوف الفصائل والعدد مرشح للارتفاع لوجود إصابات خطيرة.

وشهدت محاور في العريشة والمبروكة والطويلة وتل طويل خلال يوم الأحد، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بعد عملية تسلل نفذتها فصائل موالية لتركيا، قابلها شن عمليات مباغتة من قبل مجلس تل تمر العسكري، وقصف مدفعي من قبل الجيش السوري، الأمر أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، وفق المرصد.
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