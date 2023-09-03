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أول زيارة من نوعها.. وزير الخارجية الإسرائيلي في البحرين

Lebanon 24
03-09-2023 | 16:56
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وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد، إلى البحرين، في زيارة دبلوماسية، هي الأولى من نوعها لإحدى دول "اتفاقات إبراهام". 

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن كوهين يترأس وفدا يضم شخصيات سياسية واقتصادية إسرائيلية بارزة تشارك في المساعي لدفع العلاقات بين الدولتين.
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ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، ومسؤولين كبار آخرين. 
كما سيفتتح رسمياً المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة، بحسب البيان. 

وذكرت الخارجية أن كوهين سيوقع على عدد من مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين. 

وكان من المقرر أن تكون هذه الزيارة قبل شهر تقريبا، لكن البحرين قررت تأجيلها، بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لباحة المسجد الأقصى، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، حينها. 
ومنذ عام 2020 طبعت إسرائيل العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب في إطار ما تسمى "اتفاقيات إبراهيم" التي رعتها الولايات المتحدة.
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