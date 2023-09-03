زيلينسكي يعيّن رستم أوميروف وزيراً جديداً للدفاع

عين الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، السياسي رستم أوميروف وزيراً جديداً للدفاع خلفاً لاوليكسي ريزنيكوف، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: "سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة الدفاع"، مضيفاً: "أتوقع ان يدعم البرلمان هذا المرشح".

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