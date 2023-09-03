Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يعيّن رستم أوميروف وزيراً جديداً للدفاع

Lebanon 24
03-09-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1103803-638293849988922340.jpg
Doc-P-1103803-638293849988922340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عين الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، السياسي رستم أوميروف وزيراً جديداً للدفاع خلفاً لاوليكسي ريزنيكوف، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: "سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة الدفاع"، مضيفاً: "أتوقع ان يدعم البرلمان هذا المرشح".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-09-03
18:30 | 2023-09-03
16:56 | 2023-09-03
16:37 | 2023-09-03
16:34 | 2023-09-03
16:28 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24