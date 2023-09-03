بغداد ترفع حظر التجوّل في كركوك

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رفعت السلطات العراقية، أمس، حظر التجول في كركوك، بعد مقتل أربعة أشخاص خلال تظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات في شمال العراق، بينما قررت المحكمة الاتحادية، تجميد تنفيذ أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك.وقال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب إن "حظر التجول الذي فرضه السوداني مساء السبت تمّ رفعه والوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك".