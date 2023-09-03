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عربي-دولي

رئيس نيجيريا يستدعي جميع سفراء بلاده في العالم

Lebanon 24
03-09-2023 | 20:00
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استدعى رئيس نيجيريا بولا تينوبو سفراء بلاده من الخارج في إطار خطوات لإعادة تنظيم إدارته الجديدة وتعزيز الكفاءة.
ومنذ توليه منصبه في أيار الماضي، أعلن تينوبو سلسلة اصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن المبادرات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.
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وأعلن المتحدث الرئاسي أجوري نيجلالي في وقت متأخر مساء السبت أن الاستدعاء صدر بعد أن اجرى تينوبو دراسة متأنية للأوضاع في قنصليات وسفارات نيجيريا في أنحاء العالم.
وأضاف: "الرئيس عازم على ضمان أن الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي ستميزان من الآن فصاعدا تقديم الخدمات الأجنبية والمحلية للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على السواء".
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