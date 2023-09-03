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عربي-دولي

روسيا تسقط مسيّرتين أوكرانيتين فوق هذه المنطقة

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:14
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أكدت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق "تلغرام"، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة كورسك.

وتقع منطقة كورسك جنوبي روسيا، على الحدود مع غرب أوكرانيا.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من النبأ على نحو مستقل، كما لم ترد أي تعليقات حتى الآن من أوكرانيا.
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ولا تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.(سكاي نيوز)

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