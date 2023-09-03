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عربي-دولي

كندا... قتيلان و6 جرحى جراء إطلاق نار في أوتاوا

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:23
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قُتل شخصان وأصيب ستّة آخرون في أوتاوا خلال إطلاق نار في موقف للسيّارات تابع لموقع كان يُقام فيه حفلا زفاف مُنفصلان، حسبما ذكرت الشرطة التي لم تستبعد أيّ فرضيّة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس الأحد.
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ونقلت الوكالة عن شاهد قوله: "سمعتُ طلقات ناريّة سريعة وصراخا، ثمّ حصل توقّفٌ قبل إطلاق 15 أو 16 طلقة أخرى على الأقلّ".

وأعلنت شرطة أوتاوا أنّ رجُلين يبلغان 26 و29 عاما يعيشان في تورونتو قُتِلا. 

وأضافت أنّ ثمّة أميركيّين أيضا بين المصابين الستّة، مؤكّدة أنّ حياتهم ليست في خطر. 

وتابع الشاهد "حصلت فوضى. فرّ الناس وهم يركضون في كلّ الاتّجاهات"، مشيرا إلى أنّ عناصر الشرطة انتشروا سريعا وبأعداد كبيرة في مكان الواقعة. 

وليس لدى الشرطة "أيّ دليل" يؤكّد أو يشير إلى أنّ إطلاق النار هو جريمة كراهية "ترتبط بالعرق أو المعتقدات الدينيّة"، حسبما قال المفتّش في الشرطة مارتن غرولكس لوكالة فرانس برس، مضيفا "لكنّنا لا نستبعد هذا الخيار".
 
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