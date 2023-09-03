في خطوة مفاجئة.. زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويدعو لنهج جديد بالجيش (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد انه قرر إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه، فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر.



وعيّن زيلينسكي السياسي رستم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع، وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة" الدفاع، مضيفا "أتوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح".



جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ شباط 2022.

بعد عام ونصف عام من الحرب.. الرئيس الأوكراني فولوديمير #زيلينسكي يقيل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ويعين رستم أوميروف وزيراً جديداً#العربية pic.twitter.com/zkQGCMv8YJ — العربية (@AlArabiya) September 3, 2023 Advertisement

ويشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ تشرين الثاني 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية. ووصف اتهام وزارته بالفساد بالتشهير.



وقال زيلينسكي "قررت تغيير وزير الدفاع الأوكراني. لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في الحرب الشاملة". وأضاف "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع برمته".



ويجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، لكن من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية المشرعين في البرلمان الأوكراني.



وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على تعيين عمروف في منصب وزير الدفاع.



ويرأس عمروف (41 عاما) صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ أيلول 2022 ولعب دورا في عدد من المفاوضات الحساسة في زمن الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.



وفي الأشهر الأخيرة، تعهد زيلينسكي بتعزيز مكافحة الفساد الذي كان مستشرياُ في أوكرانيا قبل الحرب الروسية، استجابة بشكل خاص للشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتحافظ كييف على وضعها كمرشحة للعضوية.(العربية)







