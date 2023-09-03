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عربي-دولي

لجذب المزيد من الزوار الصينيين... هذا ما تخطط له كوريا الجنوبية

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:32
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أعلنت كوريا الجنوبية أنها تخطط لإعفاء السياح الصينيين من رسوم تأشيرة السياحة حتى نهاية العام وزيادة عدد الرحلات بما يتماشى مع مجهود جذب المزيد من الزوار الصينيين.

وتأتي الخطوة الأخيرة، بحسب وكالة "يونهاب"، بعد 3 أسابيع من إعلان سلطات السياحة في الصين قرارها رفع الحظر على السياحة إلى كوريا الجنوبية، بعد 6 سنوات من التوقف بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين في أعقاب نشر نظام دفاعي أميركي في كوريا الشمالية.
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وتخطط سيول لجذب 1.5 مليون سائح صيني في النصف الثاني من العام، بهدف أن يصل العدد لمليوني سائح لعام 2023 بأكمله.
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