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عربي-دولي

روسيا تناشد متطوعين من دول مجاورة المشاركة بالحرب.. هذا ما كشفته بريطانيا

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:36
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بعد خسائر فادحة "تكبدها الطرفان" في ساحة المعركة، أفاد تقييم حديث لوزارة الدفاع البريطانية، بأن روسيا تناشد "متطوعين من دول مجاورة" لدعم قواتها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا "تناشد مواطني دول مجاورة بإعلانات تجنيد أفراد للقتال في أوكرانيا"، بما في ذلك كازاخستان وأرمينيا، منذ أواخر يونيو الماضي.
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وفي الحرب المستمرة منذ شباط 2022 تكبد الجانبان خسائر فادحة، لكن السلطات الروسية كانت مترددة حتى الآن في بدء تعبئة عامة للسكان.

وفي منتصف أيلول 2022، أعلن الكرملين تعبئة جزئية لنحو 300 ألف جندي احتياطي، لكنه لم يطلق حملة أخرى منذ ذلك الحين.

ومن شأن إصدار أمر تعبئة جديد أن يثير تذمرا في أوساط الروس، في ظل مساعي موسكو إلى "الحفاظ على مسافة بين مواطنيها والحرب الدائرة في أوكرانيا".

ومع ذلك، فإن موسكو تجتذب ذوي الأصول الروسية في منطقة كوستاناي شمالي كازاخستان، وفي أرمينيا، حيث تقدم أكثر من 5 آلاف دولار كدفعات أولية ورواتب شهرية تبدأ من نحو ألفي دولار، حسب وزارة الدفاع البريطانية التي تقدم تقييماتها للحرب بشكل دوري.

وكانت كازاخستان وأرمينيا جمهوريتين تابعتين للاتحاد السوفييتي السابق، حتى انهياره في أوائل التسعينيات.

منذ أيار 2023 على الأقل، تواصلت روسيا مع المهاجرين من آسيا الوسطى للقتال في أوكرانيا، مع وعود بالحصول على الجنسية سريعا".

وهناك ما لا يقل عن 6 ملايين مهاجر من آسيا الوسطى في روسيا، ومن المرجح أن الكرملين يعتبرهم مجندين محتملين".
تأمل موسكو على الأرجح في تجنب تفعيل إجراءات التعبئة التي لا تحظى بشعبية، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل". (سكاي نيوز)



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