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تبادل اتهامات بين الجيش السوداني والدعم السريع بقصف مدنيين

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:47
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تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بقصف استهدف مدنيين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى في أم درمان ونيالا.

وقال الجيش السوداني في بيان مساء الأحد إن 13 مدنيا قتلوا في قصف نفذته قوات الدعم السريع على مناطق بشمال أم درمان.
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وأضاف الجيش في البيان ان هذا القصف "سلوك متكرر ضمن جرائم الحرب التي درجت مليشيا الدعم السريع على ارتكابها بحق المدنيين منذ تمردها على الدولة".

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي في منطقة سلاح المهندسين وعدد من أحياء أم درمان أمس.

وفي السياق، اتهمت قوات الدعم السريع بالسودان اليوم الأحد قوات الجيش بقتل 14 شخصا وإصابة العشرات في قصف على مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وقالت قوات الدعم في بيان إن طيران الجيش السوداني "حول مدينة نيالا إلى بركة من الدماء وساحة للقتل وقصف للمناطق المأهولة بالسكان".

وزعمت قوات الدعم السريع في البيان أنها تمكنت من قتل 60 وإصابة 140 من أفراد الجيش في عملية "نوعية" داخل سلاح المهندسين بأم درمان.
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