"بطاقات هوية تتتنصت عليهم وتتحكم بعقولهم"... اليونانيون يتهمون السلطات ويحتجون

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أعلنت الشرطة اليونانية أن حوالي 5000 شخص تجمعوا في مدينة سالونيك بشمالي البلاد يوم الأحد، للاحتجاج على نوع جديد من بطاقات الهوية التي سيتم تقديمها في وقت لاحق من هذا الشهر.واحتشد متظاهرون، حاملين الأعلام واللافتات اليونانية، عند البرج الأبيض الشهير في المدينة، ورددوا الشعارات والنشيد الوطني. وعزفوا كلمة للرئيس السابق للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الراحل، رئيس أساقفة أثينا خريستودولوس، الذي حذر من أعداء الشعب اليوناني.وستحل البطاقات القابلة للقراءة آليًا محل نوع بطاقة الهوية الصادرة حاليًا وستحتوي على نفس المعلومات، مثل الاسم واسم الوالدين والعنوان والطول، والمعلومات الإضافية الوحيدة ستكون فصيلة الدم وهي اختيارية.لكن البطاقات ألهمت نظريات المؤامرة، ويؤكد بعض الأشخاص أن بطاقات الهوية الجديدة تحتوي على شرائح تسمح للسلطات بتحديد موقع حاملي البطاقات أو حتى التحكم في عقولهم.وقال رئيس الوزراء الغاضب كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا إن بطاقات الهوية لن تحتوي على "أي شرائح أو كاميرات أو أجهزة تنصت". وتشكل الروابط الدينية للمتظاهرين مشكلة بالنسبة لكنيسة اليونان، التي يشجع بعض أساقفتها الاحتجاجات.ومن جهته، اعلن رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس أن المجمع المقدس للكنيسة سيصدر بيانًا حول بطاقات الهوية في غضون أيام قليلة، ونصح "بالحكمة والتعقل".وستصبح بطاقات الهوية الجديدة، التي تتوافق مع معيار الاتحاد الأوروبي، إلزامية بحلول آب 2026.