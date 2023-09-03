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عربي-دولي

"التعليق ليس علنيا"... بايدن: أنا على علم بإقالة ريزنيكوف

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:54
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صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال حديثه مع الصحافيين، بأنه يعرف بإقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، لكنه يمتنع عن التعليق على الأنباء بشكل علني.
 
بايدن: أنا على علم بإقالة ريزنيكوف والتعليق ليس علنيازيلينسكي يقيل وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.
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وقال بايدن أثناء تواجده في ولاية ديلاوير يوم الأحد، إنه على علم بأن زيلينسكي قد استبدل وزير الدفاع لديه. وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي تعليق، قال بايدن "ليس علنا".
 
وفي وقت سابق مساء الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف ليحل محله.
 
ومن جانبه صرح رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، بأن اقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف مرتبطة بفشل "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية.
 
وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 حزيران الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.  (RT)
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