Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض لم يؤكد إرسال قذائف اليورانيوم إلى أوكرانيا

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1103850-638294079094945106.jpg
Doc-P-1103850-638294079094945106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح ممثل مجلس الأمن القومي الأميركي، بأن البيت الأبيض لا يؤكد حاليا خطط إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

البيت الأبيض لم يؤكد حتى الآن إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا "رويترز": واشنطن تعتزم الإعلان عن ذخائر بـ"اليورانيوم المنضب" إلى كييف.
Advertisement
 
وقال ردا على سؤال عن استعداده لتأكيد نية الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا قريبا: "لا أستطيع".

ويوم السبت، أشار غورغي فيدوروف، رئيس مركز "آسبكت" للدراسات الاجتماعية والسياسية، إلى أن خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب هي إرهاب دولي وبعد الذخيرة، يمكن لواشنطن إرسال دبابات "أبرامز".

ومن جانبه، أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الغرب يقوم بتوسيع حجم ونطاق الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف، ويرجع ذلك إلى تصميم الولايات المتحدة وحلفائها على محاربة روسيا حتى آخر أوكراني.

ودعم الغرب أوكرانيا بالأسلحة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتطور دعمهم من ذخائر المدفعية الخفيفة والتدريب إلى الأسلحة الثقيلة. وفي الأشهر الأخيرة، حثت كييف الجهات المانحة على تقديم طائرات مقاتلة. وحذرت روسيا مرارا وتكرارا من إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:37 | 2023-09-04
01:36 | 2023-09-04
01:36 | 2023-09-04
01:26 | 2023-09-04
01:24 | 2023-09-04
01:14 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24