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عربي-دولي

قادة الانقلاب في الغابون يتعهدون بإصلاحات دستورية

Lebanon 24
04-09-2023 | 00:24
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تعهد قادة الانقلاب في الغابون بإصلاحات دستورية وقانون انتخابي جديد، عشية اجتماع طارئ للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس).
وقال قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما -الذي سيؤدّي اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليا للبلاد- إن قرار حل المؤسّسات أمر موقت هدفه إعادة تنظيمها لتصبح أكثر ديمقراطية وانسجاما مع المعايير الدولية.
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ووعد أنغيما بدستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني، وبقانون انتخابي جديد، لكن من دون تسرع، على حد وصفه. مضيفا أنه سيتم بعد ذلك الذهاب مباشرة إلى انتخابات ذات مصداقية.

من جهة أخرى، اتهم أنغيما السياسيين والمنظمات الدولية بالتزام الصمت إزاء ما يشوب الانتخابات من خروق؛ في حين يسارعون لإدانة الانقلابات العسكرية.
المصدر: الجزيرة
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