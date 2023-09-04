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عربي-دولي

"احتجاجات دموية ووحشية"... نتنياهو يقرّر ترحيل ألف إريتيري من إسرائيل

Lebanon 24
04-09-2023 | 00:31
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات عنيفة في تل أبيب على الفور وأمر بوضع خطة لترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من البلاد.

وقال نتنياهو خلال جلسة للحكومة إن أحداث العنف تجاوزت الخط الأحمر، مشيراً إلى عزم إسرائيل بناء جدار عند الحدود مع الأردن لوقف عمليات تسلل المهاجرين الأفارقة.
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وقال: "لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتمثل في المتسللين غير النظاميين في جنوبي تل أبيب وأماكن أخرى، وما حدث بالأمس يعتبر تجاوزا للخطوط الحمر. وما حدث يعتبر من أعمال الشغب وسفك للدماء، إنها وحشية لا يمكننا قبولها. ونحن نسعى إلى اتخاذ خطوات قوية ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الطرد الفوري لأولئك الذين شاركوا".

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من الاحتجاجات الدموية التي قامت بها مجموعات متنافسة من الإريتريين في جنوب تل أبيب والتي خلفت عشرات الجرحى.

واجه الإريتريون، من مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية، خشب البناء وقطع المعدن والصخور لبعضهم البعض، وحطموا واجهات المتاجر وسيارات الشرطة. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي بينما حاول ضباط يمتطون الجياد السيطرة على المتظاهرين.

وأعادت أعمال العنف التي وقعت السبت إلى الواجهة قضية المهاجرين، التي قسمت إسرائيل منذ فترة طويلة. ويأتي ظهورها من جديد في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل انقساما بشأن خطة نتنياهو للإصلاح القضائي، ويشير المؤيدون إلى قضية المهاجرين كسبب لضرورة كبح جماح المحاكم، قائلين إنها تقف في طريق طرد المهاجرين.

وقال نتنياهو في اجتماع وزاري خاص تم عقده للتعامل مع آثار أعمال العنف: "نريد إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين شاركوا". وطلب من الوزراء أن يقدموا له خططا "لإبعاد جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين"، وأشار في تصريحاته إلى أن المحكمة العليا ألغت بعض الإجراءات التي تهدف إلى إجبار المهاجرين على المغادرة.

بموجب القانون الدولي، لا يمكن لإسرائيل أن تعيد المهاجرين قسرا إلى بلد قد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر.

وقال نتنياهو اليوم الأحد إنه لا يعتقد أن ترحيل مؤيدي الحكومة الإريترية سيكون مشكلة.
المصدر: العربية
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