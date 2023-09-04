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عربي-دولي
عشرات الأسر من عوائل "داعش" تغادر مخيم الهول في إطار السعي لإفراغه
Lebanon 24
04-09-2023
|
00:35
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات الأسر من عوائل مقاتلي تنظيم داعش غادرت مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في إطار "تنسيق" بين الأكراد والعشائر.
وقال المرصد: "غادرت 94 أسرة من عوائل تنظيم داعش في مخيم الهول، باتجاه مدينة الرقة التي ينحدرون منها، بمبادرة من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وبالتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وبوساطة عشائرية".
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وأوضح أن هذه العملية تمت "في إطار سعي الإدارة الذاتية لإفراغ مخيم الهول".
وفي 29 آب الماضي، قامت "دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتسليم 64 طفلا و30 امرأة ممن يحملون جنسية دولة قرغيزستان من عوائل تنظيم داعش، من مخيمي روج و الهول بريف الحسكة، لوفد من قرغيزستان، وفق وثيقة رسمية وقعت بين الجانبين"، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الموقعة بين الدائرة مع الدول الذين لديهم رعايا في مخيمات ضمن مناطق الإدارة، بحسب للمرصد.
وانخفض عدد سكان المخيم من ذورته التي بلغت 73 ألف شخص، وذلك لأنه سمح لبعض السوريين والعراقيين بالعودة إلى مواطنهم، إلا أن الدول الأخرى تتردد في استعادة مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، الذي تمكن من السيطرة على مناطق واسعة في العراق وسوريا في عام 2014، بحسب أسوشيتد برس.
المصدر: الحرة
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