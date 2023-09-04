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عربي-دولي

بعد هجوم قراصنة... اختراق قناة وزارة الدفاع السورية على "تلغرام"

Lebanon 24
04-09-2023 | 00:47
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تعرض قناة وزارة الدفاع السورية في تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام" لهجوم قرصنة أدى إلى اختراق أحد الحسابات.
وأكدت الوزارة أنه تم إلغاء الحساب المذكور وإيقاف الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق تلغرام.
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وحذرت الوزارة من أي حساب مزيف على تطبيق "تلغرام" أو أي تطبيق آخر ينتحل صفة الارتباط بها، مؤكدة أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على موقعها الالكتروني.
وسبق أن تعرضت قناة الوزارة، للاختراق في فبراير الماضي، وأوضحت "سانا" نقلا عن وزارة الدفاع السورية، أنه تم إلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق "تلغرام". (RT)
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