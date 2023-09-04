معارك سوريا: لا حسم بل إعادة توزيع نفوذ

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تتسارع التطورات العسكرية في سوريا، فإضافة الى المعارك التي تحصل بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية، يقوم الجيش السوري بتوجيه ضربات جوية ومدفعية عنيفة ضد "جبهة النصرة" في ادلب.وبحسب مصادر مطلعة فإن ما يحصل هو استغلال كل الاطراف للتطورات، ان كان في دير الزور، حيث تشارك الاطراف كافة بالمعارك بطريقة او بأخرى، او في ادلب، وذلك لتحسين واقع تفاوضي ما.وترى المصادر ان التطورات تأخذ طابعاً مرتبطا بالسياسة اكثر من كونها تشكل تحولاً عسكريا وميدانياً، لذلك فإنه بإستثناء ادلب، لن يطرأ اي تغيير على خريطة السيطرة الميدانية.