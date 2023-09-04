Advertisement

خاص

معارك سوريا: لا حسم بل إعادة توزيع نفوذ

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1103883-638294135880410809.jpg
Doc-P-1103883-638294135880410809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتسارع التطورات العسكرية في سوريا، فإضافة الى المعارك التي تحصل بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية، يقوم الجيش السوري بتوجيه ضربات جوية ومدفعية عنيفة ضد "جبهة النصرة" في ادلب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن ما يحصل هو استغلال كل الاطراف للتطورات، ان كان في دير الزور، حيث تشارك الاطراف كافة بالمعارك بطريقة او بأخرى، او في ادلب، وذلك لتحسين واقع تفاوضي ما.
Advertisement
وترى المصادر ان التطورات تأخذ طابعاً مرتبطا بالسياسة اكثر من كونها تشكل تحولاً عسكريا وميدانياً، لذلك فإنه بإستثناء ادلب، لن يطرأ اي تغيير على خريطة السيطرة الميدانية.


خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:55 | 2023-09-04
03:47 | 2023-09-04
03:44 | 2023-09-04
03:02 | 2023-09-04
02:54 | 2023-09-04
02:54 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24