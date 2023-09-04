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عربي-دولي

لبحث العلاقات الثنائية والتطورات بالسودان.. البرهان يزور جوبا

Lebanon 24
04-09-2023 | 01:52
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توجه رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، إلى جوبا للقاء رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان.

وقال مجلس السيادة في بيان إن البرهان، الذي يرافقه خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، سيبحث في جوبا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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وهذه ثاني زيارة خارجية للبرهان بعد مغادرته الخرطوم إلى بورتسودان بشرق البلاد.
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