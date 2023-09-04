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عربي-دولي

زيلينسكي يبرم اتفاقاً "مهماً جداً" مع فرنسا

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:23
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم "اتفاقا مهما جدا حول تدريب طيارينا في فرنسا"، خلال محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "تحالفنا من المقاتلات الحديثة يصير أقوى".
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ولم يستطرد الرئيس الأوكراني حول نوع التدريب الذي سيجرى.

ولا تملك فرنسا طائرات "إف 16" المقاتلة التي تعهدت الدنمارك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا، لكن لديها مقاتلات "رافال" و"ميراج 2000" من الجيل السابق.

وقال زيلينسكي إنه وماكرون بحثا أيضا ما بوسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أوديسا، المدينة والمنطقة الأوكرانية الحيوية في تصدير الحبوب، لكنه لم يخض في تفاصيل.

والشهر الماضي أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستزيد دعمها العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع الجوي.
المصدر: العربية
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