بعد عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض.. هذا ما قاله محمد بن زايد

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حتفى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي، سالما إلى كوكب الأرض.وقال بن زايد في منشور له على منصة "X": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء".مضيفا: "صنعت مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية".وختم: "بكم جميعا طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".وهبطت مركبة "دراغون" التي تقل طاقم مهمة "كرو-6"، وهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إضافة لرائد الفضاء الروسي أندريه فيدياف والرائدين الأمريكيين ستيفن بوين ووارن وودي هوبورغ، اليوم الاثنين قبالة سواحل فلوريدا.