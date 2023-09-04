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عربي-دولي

بعد عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض.. هذا ما قاله محمد بن زايد

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:23
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حتفى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي، سالما إلى كوكب الأرض.

وقال بن زايد في منشور له على منصة "X": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء".
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مضيفا: "صنعت مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية".

وختم: "بكم جميعا طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".

وهبطت مركبة "دراغون" التي تقل طاقم مهمة "كرو-6"، وهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إضافة لرائد الفضاء الروسي أندريه فيدياف والرائدين الأمريكيين ستيفن بوين ووارن وودي هوبورغ، اليوم الاثنين قبالة سواحل فلوريدا.
 
وتعد مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

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