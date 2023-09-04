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إيران... انفجار في منجم فحم يودي بحياة 6 عمال

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:32
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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا" أن 6 عمال لقوا حتفهم جراء انفجار بمنجم في مدينة دامغان بمحافظة سمنان شمال البلاد.

وقالت الوكالة الرسمية إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث العمال الستة بعد أن حوصروا داخل المنجم بعد الانفجار، الذي أشارت إلى أنه نتج عن تراكم الغاز.
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ونقلت الوكالة عن كمال طاهريان، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة سمنان، القول إن الانفجار وقع بالمنجم على عمق 400 متر تحت الأرض.
المصدر: العربية
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