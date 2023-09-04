روسيا تكّرم أول طاقم استخدم صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

Advertisement

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن أول طاقم روسي استخدم صواريخ كينجال الفرط صوتية التي تطلق من الجو خلال العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا حصل على مكافآت رسمية.ونقلت تاس عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه "الطائرة سو-34استخدمت صاروخ كينجال الفرط صوتي خلال العملية العسكرية الخاصة. الطاقم الأول الذي أكمل هذه المهمة بنجاح حصل على مكافآت رسمية".ولم تقل موسكو سوى القليل حتى الآن عن صاروخ كينجال الباليستي الذي يطلق من الجو، لكن الجيش الأوكراني يقول إن روسيا تستخدمه بشكل متكرر.ولم تذكر تاس متى استخدمت روسيا صواريخ كينجال لأول مرة في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في آذار، إنه تم نشر الصواريخ لتدمير أهداف أوكرانية، بحسب قناة الوزارة على تطبيق تيليجرام.