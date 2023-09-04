Advertisement

عربي-دولي

روسيا تكّرم أول طاقم استخدم صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1103916-638294172016630998.jpeg
Doc-P-1103916-638294172016630998.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن أول طاقم روسي استخدم صواريخ كينجال الفرط صوتية التي تطلق من الجو خلال العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا حصل على مكافآت رسمية.

ونقلت تاس عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه "الطائرة سو-34استخدمت صاروخ كينجال الفرط صوتي خلال العملية العسكرية الخاصة. الطاقم الأول الذي أكمل هذه المهمة بنجاح حصل على مكافآت رسمية".
Advertisement

ولم تقل موسكو سوى القليل حتى الآن عن صاروخ كينجال الباليستي الذي يطلق من الجو، لكن الجيش الأوكراني يقول إن روسيا تستخدمه بشكل متكرر.

ولم تذكر تاس متى استخدمت روسيا صواريخ كينجال لأول مرة في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في آذار، إنه تم نشر الصواريخ لتدمير أهداف أوكرانية، بحسب قناة الوزارة على تطبيق تيليجرام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:55 | 2023-09-04
03:47 | 2023-09-04
03:44 | 2023-09-04
03:02 | 2023-09-04
02:54 | 2023-09-04
02:54 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24