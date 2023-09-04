Advertisement

عربي-دولي

حرب المسيرات تتواصل... أوكرانيا تستهدف كورسك وروسيا ترد في أوديسا

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1103928-638294189086036744.jpg
Doc-P-1103928-638294189086036744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدفت ضربات روسية منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا طالت على وجه الخصوص محيط مدينة إسماعيل على نهر الدانوب، على ما أفاد الحاكم المحلي أوليغ كبير، الإثنين، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيّرة.
Advertisement

وأعلن كيبر عبر تلغرام أن: "دفاعاتنا الجوية أسقطت 17 مسيرة، لكن للأسف وقعت كذلك ضربات".

وأشار إلى "تضرر مستودعات ومباني إنتاج وآليات زراعية وتجهيزات شركات صناعية في عدة بلدات في محيط إسماعيل" جنوب غرب أوديسا قرب الحدود مع رومانيا.

وأضاف أن حرائق عدة اندلعت في المنطقة نتيجة سقوط حطام المسيّرات المدمّرة، مشيرا إلى أن المنطقة تضم بنى تحتية مدنية.
 
وقال الحاكم إن الهجوم استمر ثلاث ساعات ونصف ولم يتسبب بوقوع ضحايا.

ومنذ انسحابها من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا، كثّفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضم بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام، الاثنين، إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة فوق منطقة كورسك الروسية أثناء الليل، مضيفة أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين بعد منتصف الليل.

وذكرت الوزارة أن هجوم الطائرات المسيرة في منطقة كورسك على الحدود الغربية لأوكرانيا بدأ في حوالي الواحدة صباحا الإثنين.


أعلنت روسيا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم، وأخرى في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق "تلغرام": "دمرت مسيّرتان أوكرانيتان، في الجو فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، وفوق أراضي منطقة كورسك، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إن طيران البحرية الروسية دمر في وقت مبكر من الإثنين 4 زوارق مطاطية أميركية الصنع تابعة لقوات الإنزال الأوكرانية، في الجانب الشمالي الغربي للبحر الأسود.

وأضافت أن الزوارق المطاطية كانت تتجه نحو كيبتارخانكوت في شبه جزيرة القرم.

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات الطائرات من دون طيار على الأراضي الروسية، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وبدأت كييف هجوما مضادا في بداية يونيو الماضي لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا، معلنة مرارا عزمها على استعادة القرم.

وسبق أن أعلنت روسيا أنها دمرت في البحر الأسود 3 زوارق أوكرانية ليل الجمعة، قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش، الذي استهدف سابقا خلال الصيف.

وفي منطقة كورسك، أعلن الحاكم رومان ستاروفويت، الجمعة، أن "مسيّرتين أوكرانيتين" استهدفتا مدينة كورتشاتوف، مما ألحق أضرارا بمبنى إداري وآخر سكني.

ولا تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:25 | 2023-09-04
05:56 | 2023-09-04
05:39 | 2023-09-04
05:36 | 2023-09-04
05:33 | 2023-09-04
05:30 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24