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عربي-دولي

من "تتار القرم".. زيلينسكي يعيّن وزيراً جديداُ للدفاع

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:44
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عين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، رستم أوميروف، وزيرا جديدا للدفاع خلفا لأوليكسي ريزنيكوف، الذي أقيل بعد عام ونصف عام من الغزو الروسي.

وأعلن الرئيس الأوكراني، عن تعيين رستم أوميروف على رأس وزارة الدفاع، متوقعا أن يدعم البرلمان التعيين الجديد، الذي يأتي في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا لطرد القوات الروسية من أراضيها، وتقود حملة لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية.
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ومن شأن الإقالة أن تمهد الطريق لتغييرات أساسية في دوائر وزارة الدفاع الأوكرانية، وفقا لفرانس برس، التي أوردت تصريحات لزيلينسكي أشار فيها إلى أن "الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".

ورشح زيلينسكي أوميروف، وهو من تتار القرم المسلمين، يرأس صندوق أملاك الدولة، لخلافة ريزنيكوف. 

ورستم أوميروف، عضو بارز في مجتمع تتار شبه جزيرة القرم، وسبق له أن مثل أوكرانيا في مفاوضات حساسة مع روسيا.

وولد أوميروف في أوزبكستان السوفيتية، البلد الذي تم نفي عائلته إليه في عهد ستالين، وعاد إلى شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، عندما كان طفلا بعدما سُمح للتتار بالعودة إلى مواطنهم، خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات.

وبدأ السياسي والبرلماني الأوكراني البالغ من العمر 41 عاما عمله في مجال الاتصالات في عام 2004، قبل أن ينتخب لعضوية البرلمان في عام 2019.

وهناك شغل منصب الرئيس المشارك لـ"منصة القرم"، وهي جهد دبلوماسي دولي يهدف إلى مواجهة ضم روسيا لشبه الجزيرة في عام 2014.

وعمل وزير الدفاع الأوكراني الجديد لسنوات كمستشار للزعيم التاريخي لتتار القرم، مصطفى جميليف.

وحظرت موسكو التجمع التقليدي لأقلية التتار المسلمة الذي يسمى بـ"المجلس"، وأعلنت أنه منظمة متطرفة وسجنت أعضاءه منذ ذلك الحين.

وقال أوميروف في مقابلة مع موقع الأخبار الأردني "عمان نت"،  العام الماضي: "اختلقت البروبغندا الروسية رواية تقسيم الأمة الأوكرانية إلى عرقيات لتبرير أعمالها العسكرية على أراضي بلدنا".

وأضاف: "نحن لا نشعر بأي شوفينية أو كراهية، فيما يتعلق بعرقنا أو ديننا بأوكرانيا".

وشارك أوميروف في محادثات خلف الكواليس مع المسؤولين الروس، سواء بعد ضم شبه الجزيرة أو بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك التفاوض على تبادل الأسرى البارزين، وإجلاء المدنيين.
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